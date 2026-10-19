Экс-чемпиона двух дивизионов оправдали по делу о допинге

Всемирный боксерский совет (WBC) закрыл дело о проваленном тесте на допинг бывшим чемпионом в двух весовых категориях Лоуренсом Околи (23-1, 17 КО).

Боксерская организация сообщила, что стороны достигли соглашения по урегулированию этого вопроса, приняв во внимание доказательства британского боксера, что запрещенное вещество попало в его организм непреднамеренно и в результате действий третьего лица.

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"На протяжении всего процесса господин Околи сотрудничал с WBC в ходе расследования и предоставил доказательства наличия смягчающих обстоятельств, подтверждающие его позицию о том, что запрещенное вещество попало в его организм в результате действий третьего лица, без его ведома или согласия. WBC принял во внимание эти доводы, а также безупречную историю допинг-проб господина Околи и его готовность к сотрудничеству на протяжении всего процесса", - говорится в заявлении WBC.

Сам Околи также прокомментировал закрытие дела о допинге, заявив, что собирается вернуться в ринг.

"Чистый спорт всегда был для меня чрезвычайно важен. Я полностью сотрудничал на протяжении всего процесса и остаюсь привержен высочайшим стандартам честности в боксе. Я с нетерпением жду следующего этапа своей карьеры и активного возвращения в спорт в ближайшие месяцы, а также намерен использовать этот опыт, чтобы помочь просветить других спортсменов о важности понимания и контроля всего, что попадает в их организм", - сказал боксер.

Напомним, что в апреле Околи, занимавший на тот момент первую строчку рейтинга WBC в тяжелом весе, сдал положительный допинг-тест перед боем против Тони Йоки, из-за чего поединок отменили.

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