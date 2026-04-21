Экс-чемпион двух дивизионов провалил тест на допинг перед боем

Лоуренс Околи сорвал свой поединок против Тони Йоки.
Сегодня, 18:59       Автор: Игорь Мищук
Лоуренс Околи / Getty Images

Бывший чемпион мира в крузервейте и бриджервейте Лоуренс Околи (23-1, 17 КО) сдал положительный тест на допинг перед своим ближайшим боем.

Поединок британца против француза Тони Йоки (15-3, 12 КО) должен был возглавить вечер бокса, запланированный на 25 апреля в Париже, однако теперь не состоится.

Читай также: Усик сохраняет лидерство в рейтинге P4P от The Ring, Наваррете поднялся в топ-10

"Прошлой ночью Добровольная антидопинговая ассоциация (VADA) проинформировала Queensberry, что Лоуренс Околи сдал положительный тест на допинг перед боксерским шоу в Париже в эту субботу. Дальнейшая информация о мероприятии будет предоставлена ​​в ближайшее время", - сообщила промоутерская компания Queensberry Promotions.

Отметим, ранее Околи призвал лишить титула Александра Усика.

Статьи по теме

Лоуренс Околи призывает лишить титула Александра Усика Лоуренс Околи призывает лишить титула Александра Усика
Итальянская биатлонистка провалила тест на допинг перед Олимпиадой Итальянская биатлонистка провалила тест на допинг перед Олимпиадой
"Сначала Итаума, затем Усик": Околи высказался о планах на следующий год "Сначала Итаума, затем Усик": Околи высказался о планах на следующий год
Чемпион мира в среднем весе попался на допинге Чемпион мира в среднем весе попался на допинге

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
