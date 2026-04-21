Экс-чемпион двух дивизионов провалил тест на допинг перед боем
Лоуренс Околи сорвал свой поединок против Тони Йоки.
Бывший чемпион мира в крузервейте и бриджервейте Лоуренс Околи (23-1, 17 КО) сдал положительный тест на допинг перед своим ближайшим боем.
Поединок британца против француза Тони Йоки (15-3, 12 КО) должен был возглавить вечер бокса, запланированный на 25 апреля в Париже, однако теперь не состоится.
"Прошлой ночью Добровольная антидопинговая ассоциация (VADA) проинформировала Queensberry, что Лоуренс Околи сдал положительный тест на допинг перед боксерским шоу в Париже в эту субботу. Дальнейшая информация о мероприятии будет предоставлена в ближайшее время", - сообщила промоутерская компания Queensberry Promotions.
Отметим, ранее Околи призвал лишить титула Александра Усика.
