iSport.ua
Русский Українська

Итальянская биатлонистка провалила тест на допинг перед Олимпиадой

Соревнования пройдут мимо спортсменки.
Сегодня, 16:34       Автор: Антон Федорцив
Ребекка Пасслер / Getty Images
Ребекка Пасслер / Getty Images

Сборная Италии понесла кадровые потери перед Олимпийскими играми-2026. Ребекка Пасслер провалила проверку на запрещенные вещества, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В организме биатлонистки обнаружили летрозол. Этот препарат используют для снижения уровня эстрогена, вызванного употреблением стероидов. Пасслер сдала тест во внесоревновательный период. Впрочем, она будет дисквалифицирована.

В нынешнем сезоне Пасслер соперничала на четырех этапах Кубка мира. Лучший результат – 11-е место в масс-старте (Анси) и спринте (Оберхоф). В составе сборной Италии она завоевала две "бронзы" в эстафатах в сезоне 2022/23.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: допинг Олимпиада-2026 Ребекка Пасслер

Статьи по теме

Действующая обладательница Большого хрустального глобуса подтвердила намерение завершить карьеру Действующая обладательница Большого хрустального глобуса подтвердила намерение завершить карьеру
Словакия обнародовала заявку на Олимпийские игры Словакия обнародовала заявку на Олимпийские игры
Сборная Швейцарии показала заявку на Олимпиаду-2026 Сборная Швейцарии показала заявку на Олимпиаду-2026
Гутцайт раскрыл знаменосца Украины на Олимпиаде-2026 Гутцайт раскрыл знаменосца Украины на Олимпиаде-2026

Видео

ТОП-10 моментов НБА: данк Уотсона из-под двух соперников возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: данк Уотсона из-под двух соперников возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи клубов УПЛ, Рома встретится с Удинезе
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей первого после зимнего перерыва тура
просмотров

Последние новости

Формула 118:22
Чемпион мира-2009 стал послом Астон Мартин
Другие страны17:55
Бензема согласовал контракт с новым клубом
Европа17:41
Инфантино собрался вернуть российские команды на международную арену
Европа16:56
Милан в последний момент отказался от форварда из АПЛ
Биатлон16:34
Итальянская биатлонистка провалила тест на допинг перед Олимпиадой
Теннис16:05
Ястремская одолела Хаддад Майю на старте Abu Dhabi Open
Европа15:52
Аутсайдер Серии A уволил тренера
Формула 115:28
Мерседес выбрал третьего пилота на сезон-2026
Европа14:59
Фиорентина близка к покупке защитника Ювентуса
Европа14:50
Аренда с опцией выкупа. Сарагоса продолжит карьеру в Серии А
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK