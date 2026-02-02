Итальянская биатлонистка провалила тест на допинг перед Олимпиадой

Сборная Италии понесла кадровые потери перед Олимпийскими играми-2026. Ребекка Пасслер провалила проверку на запрещенные вещества, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В организме биатлонистки обнаружили летрозол. Этот препарат используют для снижения уровня эстрогена, вызванного употреблением стероидов. Пасслер сдала тест во внесоревновательный период. Впрочем, она будет дисквалифицирована.

В нынешнем сезоне Пасслер соперничала на четырех этапах Кубка мира. Лучший результат – 11-е место в масс-старте (Анси) и спринте (Оберхоф). В составе сборной Италии она завоевала две "бронзы" в эстафатах в сезоне 2022/23.

