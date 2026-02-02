Аутсайдер Серии A уволил тренера

У руководства итальянской Вероны лопнуло терпение. "Мастифы" отправили в отставку Паоло Дзанетти, сообщает официальный сайт клуба.

Алленаторе не простили 8-матчевую серию без побед в Серии A. За это время Верона набрала всего 2 очка. Как следствие, "мастифы" опустились на последнюю строчку в турнирной таблице.

Дзанетти работал с Вероной с лета 2024 года. Прошлую кампанию его подопечные завершили на 14-й позиции. Пока с командой будет работать тренер молодежки Паоло Саммарко.

К слову, туринский Ювентус уверенно обыграл Парму накануне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!