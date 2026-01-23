iSport.ua
Наполи согласовал трансфер лидера аутсайдера Серии A

Переход состоится в зимнее окно.
Сегодня, 17:42       Автор: Антон Федорцив
Нападающий Вероны Жоване близок к смене прописки в рамках чемпионата Италии. Наполи договорился о покупке форварда, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

"Мастифы" смогут заработать на трансфере 20 млн евро с бонусами. Переговоры сторон по Жоване вышли на финишную прямую. Вскоре о переходе объявят официально.

В нынешнем сезоне Жоване провел 21 матч в Серии A, в которых оформил 3 мяча и 4 ассиста. В Италию он перебрался прошлым летом. Ранее нападающий выступал за бразильский Коринтианс.

К слову, туринский Ювентус стремится арендовать форварда стамбульского Фенербахче.

