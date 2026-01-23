iSport.ua
Ювентус ведёт переговоры с Фенербахче об аренде их форварда

Эн-Несири - в центре переговоров.
Сегодня, 08:33       Автор: Валентина Чорноштан
Юссеф Эн-Несер / Getty Images
Юссеф Эн-Несер / Getty Images

Ювентус продолжает вести переговоры с турецкой командой касательно их марокканского форварда.

Туринский клуб направил запрос Фенербахче относительно Юссефа Эн-Несери. Они хотят арендовать нападающего с правом выкупа.

Отмечается, что ранее сумма сделки составляла 5-6 миллионов евро, однако турецкий гранд готов снизить её, при условии что Ювентус полностью покроет зарплату 28-летнему марокканцу.

В этом сезоне Эн-Несери забил 7 голов в 15 матчах турецкой лиги.

Тем временем Манчестер Юнайтед попрощается с основным полузащитником по завершении сезона.

