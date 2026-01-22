iSport.ua
Манчестер Юнайтед распрощается с основным полузащитником по завершении сезона

Бразилец Каземиро покинет английский клуб.
Сегодня, 19:35       Автор: Игорь Мищук
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Манчестер Юнайтед объявил, что летом прекратит сотрудничество с опорным полузащитником Каземиро.

Об этом сообщает официальный сайт манкунианцев.

Читай также: Каррик определился с трансферными планами на январь

Контракт 33-летнего хавбека с МЮ рассчитан до конца текущего сезона, после чего он уйдет из английского клуба в статусе свободного агента.

Источник: Getty Images

Сам футболист у себя в Instagram также подтвердил, что проводит последние месяцы в составе Манчестер Юнайтед.

"Нужно понимать, когда этап подходит к завершению. Знать, когда нужно попрощаться, когда чувствуешь, что тебя будут помнить и уважать вечно. Четыре месяца, чтобы отдать все силы этой эмблеме и нашей цели. Вечное уважение и любовь к Манчестер Юнайтед и его замечательным болельщикам. Навсегда Красный дьявол", - написал бразилец.

Напомним, что Каземиро перешел в МЮ из мадридского Реала в августе 2022 года. За это время полузащитник провел в составе манкунианцев 146 матчей во всех турнирах, отличившись 21 голом и 13 результативными передачами.

Вместе с Манчестер Юнайтед бразилец выиграл Кубок английской лиги и Кубок Англии.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед хочет подписать ключевого игрока Ювентуса.

