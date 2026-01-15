Каррик определился с трансферными планами на январь

У специалиста не было требований на этот счет.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррик не планирует зимние трансферы, утверждает Роб Дорсетт.

Журналист Sky Sport рассказал, что манкунианцы не имеют никаких планов на зимнее трансферное окно.

По его информации, руководству клуба понравилось, то Каррик не стал требовать никаких трансферов и был готов принять команду в ее текущем виде.

Таким образом зимняя кампания будет идти по намеченному плану. Если кто-то из тех, за кем клуб пристально следит станет доступен по разумной цене - лишь тогда бдет сделан ход.

Журналист подытожил, что, вероятней всего, от Манчестер Юнайтед не стоит вовсе ждать покупок в январе.

