iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Каррик определился с трансферными планами на январь

У специалиста не было требований на этот счет.
Сегодня, 20:20       Автор: Андрей Безуглый
Майкл Каррик / Getty Images
Майкл Каррик / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррик не планирует зимние трансферы, утверждает Роб Дорсетт.

Журналист Sky Sport рассказал, что манкунианцы не имеют никаких планов на зимнее трансферное окно.

По его информации, руководству клуба понравилось, то Каррик не стал требовать никаких трансферов и был готов принять команду в ее текущем виде.

Таким образом зимняя кампания будет идти по намеченному плану. Если кто-то из тех, за кем клуб пристально следит станет доступен по разумной цене - лишь тогда бдет сделан ход.

Журналист подытожил, что, вероятней всего, от Манчестер Юнайтед не стоит вовсе ждать покупок в январе.

Ранее также сообщалось, что Брайтон забрал своего игрока у Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

Статьи по теме

Каррик отреагировал на назначение в МЮ Каррик отреагировал на назначение в МЮ
МЮ назначил тренера до конца сезона МЮ назначил тренера до конца сезона
Руни - о Манчестер Юнайтед: Клуб утратил свою идентичность Руни - о Манчестер Юнайтед: Клуб утратил свою идентичность
МЮ уступил Брайтону в Кубке Англии МЮ уступил Брайтону в Кубке Англии

Видео

ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Комо примет Милан, завершение тура Бундеслиги
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Европа21:31
Один из лидеров Ювентуса может вернуться в АПЛ
Биатлон20:58
Франция выиграла мужскую эстафету, Украина финишировала в хвосте
Европа20:20
Каррик определился с трансферными планами на январь
Бокс19:54
Александр Усик близок к подписанию нового промоутерского контракта
Европа19:32
Не только форварды. Рома в поисках защитника
Формула 119:13
Регламент 2026 подождет. ФИА смягчила требования к топливу на тестах
Европа18:53
Брайтон забрал у Челси своего таланта
Формула 118:16
Ферстаппен откровенно прокомментировал ситуацию со своим контрактом
Европа18:10
Клопп готов возглавить топ клуб Ла Лиги или сборную Германии
Бокс17:55
Фабио Уордли высказался о возможном поединке с Мозесом Итаумой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK