Брайтон забрал у Челси своего таланта

Факундо Буонанотте отправился в новую аренду.
Сегодня, 18:53       Автор: Андрей Безуглый
Факундо Буонанотте / leedsunited.com
Факундо Буонанотте / leedsunited.com

Вингер Брайтона Факундо Буонанотте сменил клуб.

Напомним, что летом 21-летнего аргентинца взял в аренду Челси.

За полгода в лондонском клубе Буонанотте провел восемь матчей, но лишь один из них в АПЛ.

Брайтон остался недоволен таким отношением к талантливому игроку и отозвал его из аренды. Однако в составе "чаек" ему также места не нашлось.

Потому остаток сезона Буонанотте проведет в аренде в Лидсе. Стороны уже завершили сделку.

Ранее также сообщалось, что Челси намерен усилить оборону .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


