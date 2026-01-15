iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Челси намерен усилить оборону

Лондонский клуб вынужден ускорить трансфер защитника из-за кадровых проблем.
Сегодня, 17:32       Автор: Валентина Чорноштан
Лиам Росеньор / Getty Images
Лиам Росеньор / Getty Images

Новый тренер Челси Лиам Росеньор дал указание найти защитников, чтобы подписать их этой зимой.

Ранее "пенсионеры" не рассматривали покупку каких-либо игроков в январе, однако после поражения от Арсенала новый тренер заявил, что команде необходимо обновить оборону.

По мнению специалиста, именно кадровые проблемы в защите влияют на результаты на поле "синих", сообщает The Telegraph.

Главными претендентами на переход в Челси являются защитник Ренна Жереми Жаке и Хакобо Рамон из Комо.

К слову, Астон Вилла согласовала контракт с бывшим форвардом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Лиам Росеньор

Статьи по теме

ПСЖ добавил звезду Челси в список целей ПСЖ добавил звезду Челси в список целей
Арсенал одолел Челси в первом полуфинале Кубка лиги Арсенал одолел Челси в первом полуфинале Кубка лиги
Челси положил глаз на четвертьфиналиста Кубка Африки Челси положил глаз на четвертьфиналиста Кубка Африки
Челси готовит предложение в 120 млн евро за лидера Реала Челси готовит предложение в 120 млн евро за лидера Реала

Видео

ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Комо примет Милан, завершение тура Бундеслиги
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Бокс17:55
Фабио Уордли высказался о возможном поединке с Мозесом Итаумой
Европа17:32
Челси намерен усилить оборону
Европа17:00
Реал ищет нового тренера на следующий сезон
НБА16:40
Тренер Далласа рассказал о травме 1-го номера драфта
Европа16:20
Бруну Фернандеш может покинуть Ман Юнайтед из-за ситуации внутри команды
Бокс15:46
От Уайлдера до Кличко. Фьюри назвал сильнейших панчеров мира
Европа15:22
Астон Вилла согласовала контракт с бывшим форвардом
Европа15:22
Милан близок к продлению соглашения с капитаном
ММА15:08
Амосов - о дебютном бое в UFC: Если такого типа не перееду, то мне в UFC делать нечего
Биатлон15:00
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Рупольдинге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK