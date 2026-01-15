Челси намерен усилить оборону

Новый тренер Челси Лиам Росеньор дал указание найти защитников, чтобы подписать их этой зимой.

Ранее "пенсионеры" не рассматривали покупку каких-либо игроков в январе, однако после поражения от Арсенала новый тренер заявил, что команде необходимо обновить оборону.

По мнению специалиста, именно кадровые проблемы в защите влияют на результаты на поле "синих", сообщает The Telegraph.

Главными претендентами на переход в Челси являются защитник Ренна Жереми Жаке и Хакобо Рамон из Комо.

К слову, Астон Вилла согласовала контракт с бывшим форвардом.

