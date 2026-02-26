iSport.ua
Челси установил антирекорд АПЛ

Больше за все время теряла только Барселона.
Вчера, 21:58       Автор: Андрей Безуглый
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

Челси установил новый антирекорд АПЛ по убыткам.

В 2025 финансовом году лондонский клуб зафиксировал 407 млн евро убытков. 

Это аболютный рекорд для АПЛ, а также второй самый худший результат среди европейских команд. В 2021 году Барселона понесла 500 млн евро убытков.

Также самыми убыточными клубами в прошлом году стали Лион (196 млн), Тоттенхэм (148), Марсель (105), Астон Вилла (97), Ноттингем Форест (94) и Манчестер Сити (94).

Ранее также сообщалось, что Ювентус планирует перестройку летом.

 

