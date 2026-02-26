Барселона озвучила сроки восстановления своего основного полузащитника
Барселона потеряла на несколько недель одного из своих ключевых игроков - полузащитника Френки де Йонга.
Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, 28-летний футболист получил травму на сегодняшней утренней тренировке.
Игроку диагностировали повреждение внешней части задней поверхности бедра правой ноги.
Отметается, что на восстановление нидерландскому хавбеку потребуется от пяти до шести недель.
В нынешнем сезоне де Йонг провел в составе Барселоны 31 матч во всех турнирах, отличившись одним голом и семью результативными передачами.
