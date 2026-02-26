iSport.ua
Барселона озвучила сроки восстановления своего основного полузащитника

Френки де Йонг угодил в лазарет после травмы на тренировке.
Сегодня, 18:45       Автор: Игорь Мищук
Френки де Йонг / Getty Images
Френки де Йонг / Getty Images

Барселона потеряла на несколько недель одного из своих ключевых игроков - полузащитника Френки де Йонга.

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, 28-летний футболист получил травму на сегодняшней утренней тренировке.

Читай также: Гави близок к возвращению

Игроку диагностировали повреждение внешней части задней поверхности бедра правой ноги.

Отметается, что на восстановление нидерландскому хавбеку потребуется от пяти до шести недель.

В нынешнем сезоне де Йонг провел в составе Барселоны 31 матч во всех турнирах, отличившись одним голом и семью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Барселона достигла прогресса в переговорах с арендованным у Манчестер Юнайтед вингером.

