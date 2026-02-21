В Барселоне сомневаются в компетентности Ханси Флика

После ряда поражений Барселона главный тренер каталонской команды подвергся критике.

Как пишет El Nacional, немецкий специалист столкнулся с кризисом, который команда уже переживала в ноябре 2024 года.

Многие критики заявляют, что на текущий момент у ряда игроков в составе ощущается спад формы. Кроме того, команду преследуют частые травмы, при этом равноценных замен ключевым футболистам нет. Также остаются проблемы в обороне и отсутствуют опытные защитники.

Отмечается, что из-за последних результатов в раздевалке царит атмосфера нервозности и беспокойства.

Добавим, что сейчас клуб пытается решить проблему с защитниками - Барса уже нашла центрального защитника в чемпионате Испании.

