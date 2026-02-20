Влахович определился с будущим. Ювентус или Барселона?

Также к сербу проявляют интерес Милан и клубы АПЛ.

Душан Влахович принимает решение касательно своей карьеры, сообщает Tuttosport.

Контракт игрока с туринским клубом рассчитан до 2026 года, и у форварда есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Влахович может продолжить карьеру в Ювентус, однако если условия, предложенные в новом договоре, не устроят 26-летнего нападающего, он рассмотрит вариант с Милан, который интересуется услугами Душана. Также имеются предложения от нескольких клубов АПЛ и Барселоны.

Напомним, что сербский форвард не играл с конца ноября из-за травмы и вернётся на поле 1 марта в матче против Рома.

К слову, Арсенал официально продлил контракт с лидером команды.

