НБА: Голден Стейт проиграл Бостону, Клипперс победили Денвер
В ночь на пятницу, 20 февраля, прошел очередной игровой день регулярки НБА, в рамках которого сыграли десять матчей.
Результаты матчей НБА за 20 февраля
Вашингтон - Индиана - 112:105 (26:24, 33:23, 29:33, 24:25)
Вашингтон: Кэррингтон (13), Кулибали (12), Вукчевич (12 + 5 перехватов), Джонсон (10), Джордж (6) – старт; Харди (13), Ричмонд (13), Гилл (13 + 8 подборов), Купер (8 + 7 передач), Уильямс (6), Райли (6).
Индиана: Уокер (19 + 14 подборов + 7 передач + 5 потерь), Шеппард (15), Хафф (15 + 8 подборов), Нембхард (5 + 6 потерь), Несмит (3) – старт; Питер (16), Поттер (14), Браун (12 + 9 подборов), Джонс (4), Томпсон (2).
Кливленд – Бруклин – 112:84 (34:16, 36:32, 32:19, 10:17)
Кливленд: Митчелл (17), Харден (16 + 9 передач), Аллен (15 + 10 подборов), Уэйд (11), Э. Мобли (10 + 9 подборов) – старт; Шредер (12), Тайсон (11), Эллис (7), Проктор (6), Мэррилл (3), Портер (2), Энаруна (2), Нэнс (0).
Бруклин: Портер (14), Демин (10), Траоре (8), Клауни (8), Шарп (4) – старт; Агбаджи (13), Вольф (11 + 7 передач), Мэнн (9), Уилсон (3), Пауэлл (2), З. Уильямс (2).
Филадельфия – Атланта – 107:117 (26:28, 27:32, 31:28, 23:29)
Филадельфия: Макси (28), Эджкомб (20 + 9 подборов + 6 потерь), Убре (17), Драммонд (10 + 14 подборов), Барлоу (1) – старт; Граймс (14), Бона (9 + 7 подборов + 4 блок-шота), Уокер (4), Уотфорд (4), Пэйн (0).
Атланта: Джонсон (32 + 10 подборов), Дэниелс (15 + 7 подборов), Александер-Уокер (14), Рисаше (10 + 7 подборов), Оконгву (8 + 9 подборов) – старт; Макколлум (23), Лендейл (10 + 7 подборов), Кисперт (5), Гуе (0).
Шарлотт – Хьюстон – 101:105 (33:24, 19:29, 26:27, 23:25)
Шарлотт: Г. Уильямс (20 + 9 подборов), Миллер (17 + 7 передач), Книппел (15 + 5 потерь), Колкбреннер (12), Болл (11 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Салон (9), Джеймс (8), Мэнн (5), Грин (2), Холл (2), Тиллман (0).
Хьюстон: Дюрент (35 + 8 подборов), Смит (15 + 7 подборов), Шенгюн (13 + 7 передач), Томпсон (9 + 7 подборов), Исон (5) – старт; Шеппард (13), Финни-Смит (8), Тейт (7), Капелла (0).
Нью-Йорк – Детройт – 111:126 (26:28, 22:30, 31:32, 32:36)
Нью-Йорк: Брансон (33 + 8 передач + 6 потерь), Таунс (21 + 11 подборов), Харт (11), Бриджес (8), Ануноби (8 + 4 блок-шота) – старт; Шемет (15), Робинсон (7), Альварадо (6), Сохан (2), Диавара (0).
Детройт: Каннингем (42 + 8 подборов + 13 передач + 5 потерь), Род (18 + 7 подборов), Харрис (11 + 10 подборов), Томпсон (10), Д. Робинсон (9) – старт; Грин (9), Дженкинс (8), Леверт (8), Холланд (7), Смит (4).
Чикаго – Торонто – 101:110 (23:25, 22:28, 33:34, 23:23)
Чикаго: Саймонс (20), Окоро (16), Смит (9 + 10 подборов), Гидди (5), Бузелис (4) – старт; Джонс (12 + 6 передач), Секстон (11), Ябуселе (8), Ричардс (6), Уильямс (6 + 7 подборов), Диллингем (4).
Торонто: Ингрем (31 + 8 подборов + 6 передач), Квикли (14), Барнс (14 + 9 подборов + 6 потерь), Барретт (13), Мюррей-Бойлс (11) – старт; Уолтер (14), Мамукелашвили (7), Шед (4), Пелтль (2), Дик (0).
Сан-Антонио – Финикс – 121:94 (30:25, 31:24, 37:22, 23:23)
Сан-Антонио: Касл (20), Вембаньяма (17 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Фокс (15 + 8 передач), Вассел (12), Шемпени (8) – старт; Харпер (17), Корнет (10 + 9 подборов), Барнс (8), Брайан (6), К. Джонсон (6), Бийомбо (2), Маклафлин (0), Олиник (0).
Финикс: Грин (26), Уильямс (11 + 10 подборов), Гиллеспи (8 + 8 передач), О’Нил (8 + 7 подборов), Букер (5) – старт; Гудвин (10), Игодаро (10), Буэй (7), Малуач (4), Флемминг (3), Данн (2), Ливерс (0), Коффи (0).
Голден Стейт – Бостон – 110:121 (32:36, 19:38, 22:28, 37:19)
Голден Стейт: Мэлтон (18), Сантос (17), Муди (11), Спенсер (5 + 7 передач), Др. Грин (0) – старт; Ричард (17), Пейтон II (14), Порзингис (12), Подземские (11 + 7 подборов + 6 передач), Хорфорд (5 + 8 подборов).
Бостон: Браун (23 + 15 подборов + 13 передач), Хаузер (16), Уайт (10 + 8 передач + 4 блок-шота), Кета (9), Шаерман (7) – старт; Притчард (26 + 7 передач), Вучевич (9), Гонсалес (7), Харпер (6), Уолш (5), Гарза (3).
Сакраменто – Орландо – 94:131 (28:18, 27:46, 29:38, 10:29)
Сакраменто: Рейно (17 + 14 подборов), Мюррей (15 + 8 подборов), Ачиува (14 + 9 подборов), Дерозан (13 + 6 передач), Вестбрук (5) – старт; Монк (14), Картер (11), Клиффорд (5 + 5 потерь), Юбэнкс (0), Плауден (0).
Орландо: Банкеро (30 + 6 передач), Блэк (20), Бейн (17), Саггс (9), Картер (2 + 8 подборов) – старт; Ховард (16), Картер (14), да Силва (12), М. Вагнер (11), Кейн (0), Ричардсон (0), Айзек (0 + 7 подборов), Пенда (0).
Клипперс – Денвер – 115:114 (25:24, 20:28, 33:25, 37:37)
Клипперс: Леонард (23), Д. Джонс (22), Коллинз (11 + 12 подборов), Б. Лопес (8), Данн (2 + 8 подборов + 8 передач) – старт; Матурин (38), Батюм (6), Нидерхойзер (4), Миллер (1), Джексон (0).
Денвер: Йокич (22 + 17 подборов + 6 передач + 6 потерь), Дж. Мюррей (20 + 8 подборов + 8 передач), К. Джонсон (18), Стротер (18), К. Браун (7); Б. Браун (19 + 6 передач), Валанчюнас (6), Джонс (2), Хардвей (2).
