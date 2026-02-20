iSport.ua
Сборная Украины будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады

Воздержится от участия из-за приглашений россиян и белорусов.
Сегодня, 09:32       Автор: Валентина Чорноштан
Паралимпиада-2026 / Getty Images
Паралимпиада-2026 / Getty Images

Недавно Международный паралимпийский комитет направил приглашения шестерым российским и четырем белорусским спортсменам выступить на Играх-2026.

Поэтому было принято решение, что сборная Украины не будет участвовать в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026, которые пройдут с 6 по 15 марта.

Добавим, что ранее глава Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич заявил, что сборная не собирается бойкотировать Игры, однако решила не появляться на церемонии открытия.

Отмечается, что правительство Италии выступило против участия российских и белорусских параспортсменов на Играх под флагами этих стран.

Узнать медальный зачет Паралимпийских игр, вы можете на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паралимпиада

