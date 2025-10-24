iSport.ua
Беленюк - о недопуске россиян до Паралимпиады: "Это победа справедливости"

Поддержал решение не пускать спортсменов агрессоров на Паралимпиаду.
Сегодня, 14:57       Автор: Валентина Чорноштан
Жан Беленюк / Getty Images
Жан Беленюк / Getty Images

На днях президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заявил, что на Паралимпиаде-2026 не будут участвовать спортсмены из россии.

Олимпийский чемпион и народный депутат от партии Слуга народа Жан Беленюк прокомментировал недопуск спортсменов из страны-агрессора:

Международные федерации зимних видов спорта заняли принципиальную и мужественную позицию — не допустили представителей стран-агрессоров к квалификационным соревнованиям.

"Несмотря на решение Международного паралимпийского комитета о возможном участии под нейтральным флагом, ни одна из ключевых федераций не предоставила им такого права.

Это победа справедливости над цинизмом и политическим давлением. Мир не позволяет агрессорам прикрываться спортом, когда за их спинами — война, смерть и разрушение.

Мы благодарим международные спортивные федерации за принципиальность и солидарность с цивилизованным миром", — написал Жан Беленюк у себя в Telegram-канале.

