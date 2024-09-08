Крюков - серебряный призер Паралимпиады-2024 в пауэрлифтинге
Это оказалась последняя медаль для Украины на Играх в Париже.
В воскресенье, 8 сентября, в Париже в рамках Паралимпийских игр 2024 года состоялся финал по пауэрлифтинге.
Данный финал весовой категории более 107 килограммов стал последним для Украины на соревнованиях, и он завершился очень успешно.
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По итогам трех попыток Антон Крюков с результатом 251 килограмм занял второе место, став серебряным призером.
Украинец уступил лишь иранцу Ахмаду Аминзаде, который сумел поднять 263 килограмма.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями, которые украинские спортсмены завоевали на Паралимпиаде-2024.
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