iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Крюков - серебряный призер Паралимпиады-2024 в пауэрлифтинге

Это оказалась последняя медаль для Украины на Играх в Париже.
Сегодня, 18:05
Антон Крюков / Getty Images
Антон Крюков / Getty Images

В воскресенье, 8 сентября, в Париже в рамках Паралимпийских игр 2024 года состоялся финал по пауэрлифтинге.

Данный финал весовой категории более 107 килограммов стал последним для Украины на соревнованиях, и он завершился очень успешно.

Читай также: Украинец Епифанов - чемпион Паралимпиады-2024

По итогам трех попыток Антон Крюков с результатом 251 килограмм занял второе место, став серебряным призером.

Украинец уступил лишь иранцу Ахмаду Аминзаде, который сумел поднять 263 килограмма.

https://www.paralympic.org/paris-2024
https://www.paralympic.org/paris-2024

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями, которые украинские спортсмены завоевали на Паралимпиаде-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паралимпиада

Статьи по теме

Украина завершила Паралимпиаду-2024 с 82 медалями Украина завершила Паралимпиаду-2024 с 82 медалями
Дементьев выиграл "золото" Паралимпиады-2024 в велоспорте Дементьев выиграл "золото" Паралимпиады-2024 в велоспорте
Украина завоевала серебряную медаль Паралимпиады по голболу Украина завоевала серебряную медаль Паралимпиады по голболу
Москаленко с мировым рекордом стала чемпионкой Паралимпиады-2024 Москаленко с мировым рекордом стала чемпионкой Паралимпиады-2024
Помочь журналистам

Видео

Провальный старт Украины в Лиге наций в обзоре матча с Албанией: видео голов и лучших моментов
Провальный старт Украины в Лиге наций в обзоре матча с Албанией: видео голов и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: Португалия - Шотландия, Хорватия - Польша, Швейцария - Испания и другие матчи Лиги наций
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей седьмого тура
просмотров

Последние новости

Украина20:26
Бронзовый призер Суперлиги сменил логотип
Формула 120:03
Ферстаппен рассказал Романо о футбольных предпочтениях и неловком моменте с Де Брюйне
Футбол19:59
Паулиньо объявил о завершении карьеры в 36 лет
Европа19:28
Итальянские гранды поспорят за форварда сборной Канады
Киберспорт19:15
The International: nouns близки ко второй сенсационной победе
Формула 119:04
Росберг - о ситуации в МакЛарен: Напарник, ставший чемпионом - худшее, что бывает в карьере пилота
Олимпийские игры19:00
Паралимпийский рекордсмен будет нести флаг Украины на церемонии закрытия
Европа18:33
ПСЖ намерен продлить контракт с главным тренером
Олимпийские игры18:24
Украина завершила Паралимпиаду-2024 с 82 медалями
Олимпийские игры18:05
Крюков - серебряный призер Паралимпиады-2024 в пауэрлифтинге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK