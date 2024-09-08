Крюков - серебряный призер Паралимпиады-2024 в пауэрлифтинге

Это оказалась последняя медаль для Украины на Играх в Париже.

В воскресенье, 8 сентября, в Париже в рамках Паралимпийских игр 2024 года состоялся финал по пауэрлифтинге.

Данный финал весовой категории более 107 килограммов стал последним для Украины на соревнованиях, и он завершился очень успешно.

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По итогам трех попыток Антон Крюков с результатом 251 килограмм занял второе место, став серебряным призером.

Украинец уступил лишь иранцу Ахмаду Аминзаде, который сумел поднять 263 килограмма.

https://www.paralympic.org/paris-2024

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями, которые украинские спортсмены завоевали на Паралимпиаде-2024.

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