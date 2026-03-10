iSport.ua
Украина выпала из топ-3 медального зачета Паралимпиады-2026

Украинские параатлеты остались с тем же количеством наград по итогам четвертого дня.
Сегодня, 19:30       Автор: Игорь Мищук
Александр Алексик / Getty Images
Александр Алексик / Getty Images

Украина потеряла место в первой тройке медального зачета зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане-Кортине.

По итогам четвертого соревновательного дня украинские параатлеты не завоевали ни одной награды. Ближе всего к подиуму в лыжных гонках в мужском спринте (класс сидя) был Александр Алексик, который финишировал в финале четвертым. Павел Баль в этом забеге стал пятым.

Украинская сборная осталась с десятью наградами (три золота, два серебра и пять бронз) и опустилась на пятое место в медальном зачете.

Лидировать в медальном зачете продолжает Китай, на счету которого уже 23 награды, девять из которых золотые.

Паралимпиада-2026
Медальный зачет

золото + серебро + бронза = всего медалей

  • 1. Китай - 9 + 6 + 8 = 23
  • 2. Австрия - 4 + 1 + 3 = 8
  • 3. США - 3 + 5 + 2 = 10
  • 4. Италия - 3 + 5 + 1 = 9
  • 5. Украина - 3 + 2 + 5 = 10
  • 6. Франция - 2 + 4 + 2 = 8
  • 7. Нидерланды - 2 + 1 + 1 = 4
  • 8. Испания - 2 + 1 + 0 = 3
  • 8. Норвегия - 2 + 1 + 0 = 3
  • 10. Швеция - 2 + 0 + 2 = 4

Напомним, что после третьего соревновательного дня Паралимпиады-2026 Украина сохраняла второе место в медальном зачете.

