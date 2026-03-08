Украина опустилась на второе место медального зачета Паралимпиады-2026
Украинские параатлеты во второй день соревнований завоевали четыре награды.
Украина потеряла лидерство в медальном зачете зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане-Кортине.
Украинские параатлеты по итогам второго соревновательного дня остались без золотых наград, однако завоевали одно серебро и три бронзы.
Все медали Украины во второй день Паралимпиады-2026:
- Серебро: Максим Мурашковский (биатлон, индивидуальная гонка, класс с нарушениями зрения).
- Бронза: Тарас Радь (биатлон, индивидуальная гонка, класс сидя), Александра Кононова (биатлон, индивидуальная гонка, класс стоя), Дмитрий Суярко (биатлон, индивидуальная гонка, класс с нарушениями зрения).
В медальном зачете Украина опустилась на вторую строчку, а на первое место вышел Китай.
Паралимпиада-2026
Медальный зачет
золото + серебро + бронза = всего медалей
- 1. Китай - 8 + 5 + 3 = 16
- 2. Украина - 3 + 2 + 5 = 10
- 3. Австрия - 2 + 0 + 0 = 2
- 4. Канада - 1 + 3 + 2 = 6
- 5. США - 1 + 3 + 1 = 5
- 6. Франция - 1 + 2 + 0 = 3
- 7. Германия - 1 + 1 + 5 = 7
- 8. Италия - 1 + 1 + 1 = 3
- 9. Республика Корея - 1 + 1 + 0 = 2
- 9. Швейцария - 1 + 1 + 0 = 2
Напомним, что по итогам первого дня Паралимпиады-2026 Украина лидировала в медальном зачете.
