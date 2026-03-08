iSport.ua
Украина опустилась на второе место медального зачета Паралимпиады-2026

Украинские параатлеты во второй день соревнований завоевали четыре награды.
Вчера, 23:38       Автор: Игорь Мищук
Александра Кононова / Getty Images
Александра Кононова / Getty Images

Украина потеряла лидерство в медальном зачете зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане-Кортине.

Украинские параатлеты по итогам второго соревновательного дня остались без золотых наград, однако завоевали одно серебро и три бронзы.

Читай также: Кононова взяла еще одну медаль Паралимпиады-2026

Все медали Украины во второй день Паралимпиады-2026:

  • Серебро: Максим Мурашковский (биатлон, индивидуальная гонка, класс с нарушениями зрения).
  • Бронза: Тарас Радь (биатлон, индивидуальная гонка, класс сидя), Александра Кононова (биатлон, индивидуальная гонка, класс стоя), Дмитрий Суярко (биатлон, индивидуальная гонка, класс с нарушениями зрения).

В медальном зачете Украина опустилась на вторую строчку, а на первое место вышел Китай.

Паралимпиада-2026
Медальный зачет

золото + серебро + бронза = всего медалей

  • 1. Китай - 8 + 5 + 3 = 16
  • 2. Украина - 3 + 2 + 5 = 10
  • 3. Австрия - 2 + 0 + 0 = 2
  • 4. Канада - 1 + 3 + 2 = 6
  • 5. США - 1 + 3 + 1 = 5
  • 6. Франция - 1 + 2 + 0 = 3
  • 7. Германия - 1 + 1 + 5 = 7
  • 8. Италия - 1 + 1 + 1 = 3
  • 9. Республика Корея - 1 + 1 + 0 = 2
  • 9. Швейцария - 1 + 1 + 0 = 2

Напомним, что по итогам первого дня Паралимпиады-2026 Украина лидировала в медальном зачете.

