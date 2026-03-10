iSport.ua
"Все будет в порядке": Фьюри оценил шансы Верховена против Усика

Экс-соперник украинца поделился мнением о его поединке с кикбоксером.
Сегодня, 17:59       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о бое обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика против кикбоксера Рико Верховена.

Британский боксер отметил, что не сбрасывает со счетов нидерландца, однако считает, что украинец должен с ним справиться.

Читай также: Усик рассказал, сколько еще боев проведет до завершения карьеры

"Верховен - большой парень, не так ли? У него мощная правая рука. Но я уверен, что Усик встречался со многими правшами, способными нокаутировать соперника, в том числа с Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

Усик дрался со многими большими парнями, стилистически похожими на Рико. Но, послушайте, Верховен - большой парень, у него есть шансы, есть мощь. Кто знает, на что он способен в ринге?

Сколько лет Усику? 39? Но у него всего 24 боя в профи. У него не такой большой пробег. Усик перешел в профессионалы в 2013 году, поэтому я считаю, что у него все будет в порядке", - сказал Фьюри в комментарии Гарету Дэвису.

Бой Усика с Верховеном запланирован на 23 мая в египетской Гизе.

Ранее WBC объяснил, почему сделал бой Усик - Верховен титульным.

УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в матчах Полесье - Динамо и Александрия - Шахтер
