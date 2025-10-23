iSport.ua
Русский Українська

Паралимпийские игры-2026 пройдут без россиян

Представителей страны-агрессора в соревнованиях не будет.
Сегодня, 18:53       Автор: Антон Федорцив
Паралимпиада-2026 / Getty Images
Паралимпиада-2026 / Getty Images

Россиянам не разрешат выступить на Паралимпиаде-2026. Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс анонсировал неприсутствие представителей России на Играх в Милане, сообщает официальный сайт организации.

"Сегодняшняя позиция FIS, IBU и World Curling означает, что спортсмены и команды из Беларуси и России не смогут принять участие в международных соревнованиях, что делает невозможным их отбор на зимние Паралимпийские игры. Хотя Беларусь и Россия теперь могут участвовать в соревнованиях по следж-хоккею, и на этом позднем этапе квалификации уже определились 6 команд-участниц отборочного турнира в ноябре", – объяснил функционер.

МПК в сентябре фактически восстановил статус российского паралимпийского движения. Генассамблея организации не поддержала продление бана россиян. Однако, отдельные федерации помешали возвращению тамошних параатлетов.

К слову, ранее УЕФА получил жалобу УАФ на попытки интегрировать оккупированные территории в российский футбол.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паралимпиада Паралимпийские игры

Статьи по теме

"Проверяют границы": олимпийский чемпион разнес допуск россиян-паралимпийцев "Проверяют границы": олимпийский чемпион разнес допуск россиян-паралимпийцев
Украина призовет отстранить российских и белорусских параспортсменов от Игр-2026 Украина призовет отстранить российских и белорусских параспортсменов от Игр-2026
Украина завершила Паралимпиаду-2024 с 82 медалями Украина завершила Паралимпиаду-2024 с 82 медалями
Крюков - серебряный призер Паралимпиады-2024 в пауэрлифтинге Крюков - серебряный призер Паралимпиады-2024 в пауэрлифтинге

Видео

В НБА случился самый результативный дебютный матч игрока за последние 65 лет
В НБА случился самый результативный дебютный матч игрока за последние 65 лет

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Рома против Виктории, Зинченко с новым тренером и украинские гранды в Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Другие страны20:49
Месси отреагировал на новый контракт с Интером Майами
Европа20:20
Экс-вратарь сборной Англии завершил карьеру в 40 лет
Формула 120:12
Леклер оценил шансы стать чемпионом с Феррари
Европа19:48
Именитый тренер возглавит греческий гранд
Теннис19:21
Саудовская Аравия обзавелась собственным "Мастерсом"
Другие страны19:15
Интер Майами анонсировал новый контракт Месси
Олимпийские игры18:53
Паралимпийские игры-2026 пройдут без россиян
Европа18:50
Виртц оказался лидером по важному показателю
Еврокубки18:08
Экс-звезда Бруклина перебрался в Европу
Формула 117:59
Альпин передумал менять своего пилота в конце сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK