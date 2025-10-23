Паралимпийские игры-2026 пройдут без россиян
Представителей страны-агрессора в соревнованиях не будет.
Россиянам не разрешат выступить на Паралимпиаде-2026. Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс анонсировал неприсутствие представителей России на Играх в Милане, сообщает официальный сайт организации.
"Сегодняшняя позиция FIS, IBU и World Curling означает, что спортсмены и команды из Беларуси и России не смогут принять участие в международных соревнованиях, что делает невозможным их отбор на зимние Паралимпийские игры. Хотя Беларусь и Россия теперь могут участвовать в соревнованиях по следж-хоккею, и на этом позднем этапе квалификации уже определились 6 команд-участниц отборочного турнира в ноябре", – объяснил функционер.
МПК в сентябре фактически восстановил статус российского паралимпийского движения. Генассамблея организации не поддержала продление бана россиян. Однако, отдельные федерации помешали возвращению тамошних параатлетов.
К слову, ранее УЕФА получил жалобу УАФ на попытки интегрировать оккупированные территории в российский футбол.
