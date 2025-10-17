"Проверяют границы": олимпийский чемпион разнес допуск россиян-паралимпийцев

Международный паралимпийский комитет допустил российских спортсменов к зимним Играм-2026. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон подверг критике снятие бана до завершения войны против Украины, сообщает Expressen.

"Считаю это очень странным. Совсем этого не понимаю. Паралимпийские игры проверяют пределы дозволенного и надеюсь на какое-нибудь более широкое признание? Вы отправляете спортсменов туда и проверяете, какой будет реакция. Такое у меня ощущение.

Ничего не изменилось. Если в длительной перспективе не соблюдать установленные вами же ограничения, то они бессмысленны. Олимпийское перемирие – крайне весомый аргумент, не звучащий в общих дебатах. Россия нарушала его трижды: в 2008 году, 2014-м и когда началась война против Украины.

Если они собираются выступать сейчас, то снова нарушат олимпийское перемирие. Если решили, что олимпийское перемирие что-то значит, то так быть и должно. Иначе его с таким же успехом можно упразднить", – заявил скандинав.

В сентябре Международный паралимпийский комитет не продлил отстранение белорусских и российских спортсменов. Генассамблея организации не поддержала полный бан тамошних паралимпийцев. Частичный вариант тоже провалился.

Напомним, ранее Национальный комитет спорта инвалидов Украины решил добиваться отстранения россиян и белорусов от Паралимпиады-2026.

