Украина взяла первую медаль Паралимпиады-2024 в пауэрлифтинге

Юрий Бабинец стал призером Игр в весовой категории до 88 кг.

Украинец Юрий Бабинец завоевал первую для Украины медаль Паралимпийских игр-2024 в пауэрлифтинге.

Украинский параатлет стал бронзовым призером соревнований в весовой категории до 88 кг.

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Бабинец во второй попытке продемонстрировал результат 214 кг. Вес в 225 кг украинцу не покорился, но предыдущего показателя хватило, чтобы занять итоговое третье место.

Пауэрлифтинг

Мужчины, до 88 кг

Ян Панпан (Китай) 242 кг Мохамед Элельфат (Египет) 224 кг Юрий Бабинец 214 кг

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.

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