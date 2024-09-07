Украина взяла первую медаль Паралимпиады-2024 в пауэрлифтинге
Юрий Бабинец стал призером Игр в весовой категории до 88 кг.
Украинец Юрий Бабинец завоевал первую для Украины медаль Паралимпийских игр-2024 в пауэрлифтинге.
Украинский параатлет стал бронзовым призером соревнований в весовой категории до 88 кг.
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Бабинец во второй попытке продемонстрировал результат 214 кг. Вес в 225 кг украинцу не покорился, но предыдущего показателя хватило, чтобы занять итоговое третье место.
Пауэрлифтинг
Мужчины, до 88 кг
- Ян Панпан (Китай) 242 кг
- Мохамед Элельфат (Египет) 224 кг
- Юрий Бабинец 214 кг
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.
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