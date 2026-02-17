iSport.ua
Футбол

Ювентус впервые в истории пропустил пять голов в Лиге чемпионов

Ранее туринцы пропускали больше только в Кубке европейских чемпионов.
Вчера, 22:40       Автор: Андрей Безуглый
Ювентус / Getty Images
Ювентус / Getty Images

Ювентус обновил клубный антирекорд в Лиге чемпионов.

Накануне туринцы разгромно уступили Галатасараю в 1/16 финала Лиги чемпионов.

Итальянский клуб впервые в своей истории пропустил пять голов в матче главного еврокубка. Предыдущим наибольшим поражением были 3:0 от Вильярреал в сезоне-2021/22.

Однако ещё раньше, в 1958 году, Ювентус пропустил семь голов от австрийского Винера. Матч проходил в рамках Кубка европейских чемпионов.

Ранее также сообщалось, что топ-тренер отказал Марселю.

