Реал в непростом матче минимально обыграл Бенфику

Трубин никак не мог спасти свою команду.
Сегодня, 00:05       Автор: Андрей Безуглый
Бенфика - Реал / Getty Images
Во вторник, 17 февраля, Бенфика принимала дома Реал в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов. В старте "орлов" появился Анатолий Трубин,  а Георгий Судаков остался в запасе.

В первом тамйе обе команды создали немало возможностей, позволив проявить мастерство своим вратарям. И Трубин, и Куртка уверенно провели первые 45 минут.

Но уже во стартом второго тайма у украинца не было шансов спасти команду. Винисиус с острого угла отправил мяч точно в дальнюю девятку.

После этого бразилец спровоцировал болельщиков Бенфики, вынудив арбитра остановить матч из-за проявлений расизма.

На 74-й минуте на поле появился Судаков, однако помочь команде спасти матч ему не удалось. Концовка в целом вышла очень жаркой, обе команды играли довольно грубо, в итоге был удален Жозе Моуринью, но Реал все равно сумел защитить результат.

Бенфика - Реал 0:1
Гол: Винисиус, 50

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Бенфика Лиссабон

