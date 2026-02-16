iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лидер Реала восстановился после травмы и может выйти на матч ЛЧ

Тренируется в общей группе перед матчем с Бенфикой.
Сегодня, 09:18       Автор: Валентина Чорноштан
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Килиан Мбаппе сможет принять участие в матче с Бенфикой, сообщает Marca.

По имеющейся информации, форвард Реала, который испытывает дискомфорт в колене, связанный с травмой, полученной в конце декабря, проводил индивидуальные тренировки, однако накануне француз работал в общей группе.

Добавим, что в субботнем матче против Реал Сосьедада 27-летний игрок не вышел на поле, но, по информации источника, появления француза можно ожидать в игре против Бенфики в рамках Лиги чемпионов.

Игра состоится во вторник, 17 февраля. В составе мадридского клуба на эту игру точно не выйдут Джуд Беллингем, Эдер Милитао и Родриго, которые продолжают восстановление после травм.

К слову, УЕФА представила мяч для финала Лиги чемпионов 2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Винисиус рассказал о трудностях с соблюдением диеты Винисиус рассказал о трудностях с соблюдением диеты
Реал разгромил Реал Сосьедад Реал разгромил Реал Сосьедад
Реал надолго теряет звездного полузащитника Реал надолго теряет звездного полузащитника
Будущее Карвахаля в Реале под вопросом Будущее Карвахаля в Реале под вопросом

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Понсилуома стали олимпийскими чемпионами в пасьюте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Жирона отправляется в Барселону, матч Кубка Англии
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры10:44
Екатерина Коцар - о своем финальном трюке: Готовила ого-го
Европа10:20
Ханси Флик о составе Барселоны на матч с Жироной
Формула 109:49
СМИ сообщили, что болид Макларен создан под действующего чемпиона
Лига Чемпионов09:18
Лидер Реала восстановился после травмы и может выйти на матч ЛЧ
НБА08:45
Матч всех звезд НБА
Европа08:07
Руни рассказал, в каком клубе согласился стать ассистентом тренера
Европа07:36
Защитник Арсенала получил травму на разминке
Олимпийские игры07:20
Олимпиада-2026: расписание выступлений украинских спортсменов
Европа07:14
Футбол сегодня: Жирона отправляется в Барселону, матч Кубка Англии
Олимпийские игры01:15
Олимпиада-2026, хоккей: США одолели Германию, Дания переиграла Латвию, Канада уничтожила Францию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK