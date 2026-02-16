Лидер Реала восстановился после травмы и может выйти на матч ЛЧ

Тренируется в общей группе перед матчем с Бенфикой.

Килиан Мбаппе сможет принять участие в матче с Бенфикой, сообщает Marca.

По имеющейся информации, форвард Реала, который испытывает дискомфорт в колене, связанный с травмой, полученной в конце декабря, проводил индивидуальные тренировки, однако накануне француз работал в общей группе.

Добавим, что в субботнем матче против Реал Сосьедада 27-летний игрок не вышел на поле, но, по информации источника, появления француза можно ожидать в игре против Бенфики в рамках Лиги чемпионов.

Игра состоится во вторник, 17 февраля. В составе мадридского клуба на эту игру точно не выйдут Джуд Беллингем, Эдер Милитао и Родриго, которые продолжают восстановление после травм.

К слову, УЕФА представила мяч для финала Лиги чемпионов 2025/26.

