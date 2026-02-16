iSport.ua
Руни рассказал, в каком клубе согласился стать ассистентом тренера

Определился с новым этапом карьеры.
Сегодня, 08:07       Автор: Валентина Чорноштан
Уэйн Руни / Getty Images

В подкасте бывший форвард Уэйн Руни  рассказал, кем видит себя в будущем.

Экс-игрок Манчестер Юнайтед заявил, что видит себя скорее в роли ассистента тренера, чем главного тренера, однако стать помощником наставника он готов только в двух командах.

Наверное, единственные два клуба, куда я бы вернулся в качестве ассистента главного тренера, – это Эвертон и Юнайтед, потому что это два клуба, которые близки моему сердцу.

Напомним, что за свою тренерскую карьеру Руни возглавлял Дерби Каунти, Ди Си Юнайтед, Бирмингем и Плимут.

Ранее появилась  информация о том, что руководство Ливерпуля нашло основания для увольнения Слота.

