Руни рассказал, в каком клубе согласился стать ассистентом тренера

В подкасте бывший форвард Уэйн Руни рассказал, кем видит себя в будущем.

Экс-игрок Манчестер Юнайтед заявил, что видит себя скорее в роли ассистента тренера, чем главного тренера, однако стать помощником наставника он готов только в двух командах.

Наверное, единственные два клуба, куда я бы вернулся в качестве ассистента главного тренера, – это Эвертон и Юнайтед, потому что это два клуба, которые близки моему сердцу.

Напомним, что за свою тренерскую карьеру Руни возглавлял Дерби Каунти, Ди Си Юнайтед, Бирмингем и Плимут.

