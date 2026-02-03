Уэйн Руни: Манчестер Юнайтед снова стал выглядеть как Манчестер Юнайтед

Бывший форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни поделился мыслями Telegrafi касательно работы Майкла Кэррика с "красными дьяволами".

Напомним, что после назначения Кэррика МЮ одержал три победы в матчах АПЛ, а именно над Манчестер Сити (2:0), Арсеналом (3:2) и Фулхэмом (3:2).

Думаю, что Майкл отлично справляется со своей работой. Независимо от того, что говорят другие, если он продолжит в том же духе до конца сезона, клуб должен предложить ему должность на постоянной основе. Манчестер Юнайтед снова стал выглядеть как Манчестер Юнайтед.

К слову, Манчестер Сити отпустил хавбека-"призрака" в Чемпионшип.

