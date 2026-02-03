iSport.ua
"У меня есть доказательства": Уайлдер готовит разоблачение Фьюри

Бывший чемпион мира заявил, что победы Тайсона были "подарены".
Сегодня, 12:49       Автор: Валентина Чорноштан
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / Getty Images
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал о том, что в первых двух боях с Тайсоном Фьюри "Цыганский король" жульничал.

Напомним, первый поединок между Фьюри и Уайлдером завершился вничью, а во втором и третьем победу одержал Тайсон.

Он ничего не выиграл. Ему просто отдали победы. Я не могу говорить о третьем бое, но в двух первых он точно жульничал. У меня есть доказательства. Когда я выпущу свой документальный фильм, там будет вся информация. Я приведу людей, покажу факты - все, что знаю. Почему вы думаете, что он сейчас не может вернуться в Америку? Этот человек жульничал. Он величайший мошенник в истории бокса.

"Если я вру, пожалуйста, скажите ему, чтобы он подал на меня в суд за клевету, чтобы я мог предоставить доказательства. Я этого хочу. Не могу дождаться. Мне, как темнокожему мужчине, труднее добиться того, чтобы мне поверили, чем белому человеку", - сказал американский боксер YouTube-каналу Ring Magazine.

И рефери в том первом бою — это проявление белого супремасизма. Знаете, что он сказал? Что сделал то, что считал лучшим для бокса. Нет, твоя работа - вести отсчет. Вот что ты должен делать. Он дал ему дополнительные 15 секунд. Вы понимаете, о чем я? Все это знают.

Тем временем, Уайлдер и Чисора устроили первую дуэль взглядов перед боем, американец и британец встретятся в ринге в апреле.

