Уайлдер и Чисора устроили первую дуэль взглядов перед боем

Американец и британец встретятся в ринге в апреле.
Сегодня, 20:40       Автор: Игорь Мищук
Деонтей Уайлдер и Дерек Чисора / Getty Images
Деонтей Уайлдер и Дерек Чисора / Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) в своем ближайшем бою встретится в ринге с британцем Дереком Чисорой (36-13, 23 КО).

Поединок состоится 4 апреля в Лондоне на O2 Arena и будет транслироваться на DAZN.

Контрактные споры улажены. Уайлдер и Чисора встретятся в Лондоне

В понедельник, 2 февраля, на Таймс-Сквер в Нью-Йорке американский и британский боксеры впервые встретились перед будущим боем и устроили традиционную дуэль взглядов.

Видео битвы взглядов Уайлдер - Чисора:

Ранее экс-чемпион мира Тайсон Фьюри оценил будущий поединок Чисоры и Уайлдера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

