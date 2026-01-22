Тайсон Фьюри оценил будущий поединок Чисоры и Уайлдера

Накануне появилась информация, что вместо Александра Усика на ринг против Деонтея Уайлдера выйдет Дерек Чисора.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о предстоящем бое, который может состояться в апреле 2026 года в Великобритании.

Итак, я только что увидел, что Чисора и Деонтей Уайлдер собираются провести бой. Думаю, это отличный поединок. Знаете, я дрался с каждым из них по три раза — только что об этом подумал. Думаю, это очень-очень хороший бой. Но в этом случае я ставлю на своего товарища "Дель Боя" Дерека "Войну" Чисору — досрочная победа. Давай, Дерек! Вперед! It’s coming home!

Также боксер заявил, что в этом бою должен стоять на кону пояс.

"И на кону также должен быть пояс. Поэтому обращаюсь к санкционирующим организациям: у вас здесь два легендарных бойца. Поехали! Поехали! Поставьте пояс на кон, ребята. Давайте! Это бой 50 на 50", - заявил об этом британець в Instagram.

