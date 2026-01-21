Менеджер Фьюри назвал сроки его возвращения в ринг и потенциального соперника

Британский экс-чемпион может подраться с российским противником.

Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал о планах своего подопечного после возобновления карьеры.

По словам представителя британского боксера, его клиент собирается вернуться в ринг в апреле, а возможным соперником является россиянин Арсланбек Махмудов.

"Мы рассматриваем пять или шесть разных соперников. Арсланбек Махмудов определенно входит в первую тройку или четверку. Делать анонс боя - не моя задача. Промоутеры объявят о нем. Все очень усердно работают, чтобы организовать этот бой.

Мы действительно преодолеваем этот путь, контракт и анонс неизбежны. Вы увидите возвращение Тайсона в ринг. Мы намерены выйти туда в апреле", - приводит слова Брауна Sky Sports.

Ранее менеджер Фьюри также объяснил, почему тот не будет драться с временным чемпионом WBC Агитом Кабайелом.

