iSport.ua
Русский Українська

Уайлдер сменил курс. Следующим соперником станет Чисора

А как же Усик?
Сегодня, 14:25       Автор: Валентина Чорноштан
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

В этом году Деонтей Уайлдер проведет бой с Дереком Чисорой вместо поединка с Александром Усиком, сообщил инсайдер Дэн Рафаэль.

Бывший чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер и экс-претендент на титул Дерек Чисора проведут бой, который состоится в апреле в Лондоне.

Ранее сообщалось, что "Бронзовый бомбардировщик" должен был провести бой с Александром Усиком. Однако, как отмечает инсайдер, цитируя менеджера Уайлдера Шелли Финкеля, команда рассматривает возможность поединка Уайлдера с Усиком, но Чисора на данный момент является более приоритетным вариантом для Деонтея.

Напомним, что Александр Усик вызвался провести бой с американским боксером в декабре во время конгресса WBC в Бангкоке (Таиланд).

Также ранее сообщалось, что команда Усика ведет переговоры с Zuffa Boxing.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер

Статьи по теме

Бой Усик - Уайлдер перенесут - американский боксер выбрал другого соперника Бой Усик - Уайлдер перенесут - американский боксер выбрал другого соперника
Бой Усика против Уайлдера - спекуляция? Издание сообщило о возможном поединке Бой Усика против Уайлдера - спекуляция? Издание сообщило о возможном поединке
Усик объяснил, почему выбрал Уайлдера, а не Уордли Усик объяснил, почему выбрал Уайлдера, а не Уордли
"Я бы так не позорился": Отец Фьюри раскритиковал бой Усика с Уайлдером "Я бы так не позорился": Отец Фьюри раскритиковал бой Усика с Уайлдером

Видео

ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бэйли возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бэйли возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Дале-Шевдаль победами в гонках преследования закрыли этап в Рупольдинге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Судаков и Трубин встречаются с Ювентусом, Галатасарай сыграет с Атлетико Мадрид
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов16:55
Лига чемпионов: Галатасарай примет Атлетико, Челси встретится с Пафосом, Бенфика будет гостить у Ювентуса
Лига Чемпионов16:36
Винисиус догнал Кака в списке бомбардиров Лиги чемпионов
Европа15:54
Фиорентина подписала хавбека Болоньи
Европа15:20
Андерлехт выкупил нападающего сборной Украины
Европа14:51
Борнмут заменит Семеньо вундеркиндом из Бразилии
Формула 114:50
Мерседес официально объявит нового спонсора
НБА14:28
Чикаго повторил рекорд трехочковых за матч
Бокс14:25
Уайлдер сменил курс. Следующим соперником станет Чисора
Лига Чемпионов13:59
Моуринью прокомментировал игру Судакова перед матчем ЛЧ с Ювентусом
Европа13:57
Астон Вилла собралась вернуть в АПЛ хавбека сборной Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK