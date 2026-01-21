Уайлдер сменил курс. Следующим соперником станет Чисора

А как же Усик?

В этом году Деонтей Уайлдер проведет бой с Дереком Чисорой вместо поединка с Александром Усиком, сообщил инсайдер Дэн Рафаэль.

Бывший чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер и экс-претендент на титул Дерек Чисора проведут бой, который состоится в апреле в Лондоне.

Ранее сообщалось, что "Бронзовый бомбардировщик" должен был провести бой с Александром Усиком. Однако, как отмечает инсайдер, цитируя менеджера Уайлдера Шелли Финкеля, команда рассматривает возможность поединка Уайлдера с Усиком, но Чисора на данный момент является более приоритетным вариантом для Деонтея.

Напомним, что Александр Усик вызвался провести бой с американским боксером в декабре во время конгресса WBC в Бангкоке (Таиланд).

Также ранее сообщалось, что команда Усика ведет переговоры с Zuffa Boxing.

