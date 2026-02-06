iSport.ua
Фьюри выразил обеспокоенность психическим состоянием Уайлдера из-за его скандальных высказываний

Британский экс-чемпион пообещал молиться за здоровье своего бывшего соперника.
Вчера, 14:35       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер / Getty Images
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на высказывания его бывшего соперника Деонтея Уайлдера, обвинившего британца в мошенничестве в их поединках.

"Цыганский король" отметил, что у американца могут быть проблемы с психическим здоровьем после его слов о подаренных победах и недавних нападок на ведущего спортивного шоу на talkSPORT Саймона Джордана с намеком на расистский подтекст.

Читай также: "Почему белый не может поверить чёрному?": Уайлдер устроил перепалку в прямом эфире

"Я сижу и думаю обо всем, что в последнее время наговорил Уайлдер. Меня втянули в перепосты, видео, где я его нокаутирую, и все такое. Я просто удалил это. Вместо того чтобы мстить и кого-то ненавидеть - очевидно, что у этого человека есть проблемы с психическим здоровьем", - сказал Фьюри.

Также британский боксер заявил, что не собирается вступать в споры со своим бывшим соперником.

"Вместо того чтобы вступать с ним в перепалку и говорить, что он заблуждается, я лучше помолюсь за него и попрошу Бога помочь ему. Ему явно необходима помощь, и я не буду участвовать в мелких разборках. Бои были выиграны честно и справедливо, на этом все. Я буду молиться за него и просить Отца вернуть его к свету. Этот человек потерялся, это потерянная душа, и я молю Иисуса вернуть его в Царство", - приводит слова Фьюри Mirror.

Напомним, ранее Уайлдер заявил, что готовит разоблачение Фьюри.

