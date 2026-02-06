iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Шахтер запланировал спарринг с текущим лидером УПЛ

"Горняки" назвали еще двух соперников на тренировочных сборах.
Вчера, 13:31       Автор: Игорь Мищук
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

Шахтер определился со следующими соперниками на учебно-тренировочном сборе в Турции.

В субботу, 7 февраля, "горняки" сыграют контрольный матч с самой титулованной командой Грузии Динамо Тбилиси. Встреча пройдет в Анталье и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Читай также: Шахтер одолел Ригу в контрольном поединке

Во вторник, 10 февраля, "оранжево-черные" проведут спарринг с текущим лидером украинской Премьер-лиги черкасским ЛНЗ. Начало игры также в 16:00, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее Шахтер в товарищеских матчах проиграл немецкому Зонненхоф Гроссашпаху (1:2) и одолел латвийскую Ригу (2:1).

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Шахтера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Динамо Тбилиси ЛНЗ

Статьи по теме

Лидер УПЛ подписал нападающего из чемпионата Португалии Лидер УПЛ подписал нападающего из чемпионата Португалии
Шахтер одолел Ригу в контрольном поединке Шахтер одолел Ригу в контрольном поединке
Шахтер проиграл Гросашпаху первый спарринг зимы Шахтер проиграл Гросашпаху первый спарринг зимы
Шахтер сменил соперников на тренировочном сборе Шахтер сменил соперников на тренировочном сборе

Видео

Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция
Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил даты и время начала стыковых матчей
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов07:49
Шедевр Трубина попал в тройку лучших голов Лиги чемпионов
Европа07:20
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
Европа00:17
Вулверхэмптон включил Жоту в свой Зал славы
Вчера, 23:47
Европа23:47
Барселона приняла окончательное решение по Рэшфорду
Формула 123:20
Пилот Макларен показал шлем для нового сезона
Украина22:42
Александрия подписала африканского легионера - инсайдер
Теннис21:42
Снигур проиграла свой полуфинал на турнире в Румынии
Украина21:30
Суперлига: Старый Луцки проиграл Ровно, Говерла одолела Киев-Баскет
Европа21:10
Вингер Реала пропустит пару матчей
Другие страны20:30
Сборная Марокко может остаться без тренера накануне ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK