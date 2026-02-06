Шахтер запланировал спарринг с текущим лидером УПЛ

"Горняки" назвали еще двух соперников на тренировочных сборах.

Шахтер определился со следующими соперниками на учебно-тренировочном сборе в Турции.

В субботу, 7 февраля, "горняки" сыграют контрольный матч с самой титулованной командой Грузии Динамо Тбилиси. Встреча пройдет в Анталье и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Во вторник, 10 февраля, "оранжево-черные" проведут спарринг с текущим лидером украинской Премьер-лиги черкасским ЛНЗ. Начало игры также в 16:00, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее Шахтер в товарищеских матчах проиграл немецкому Зонненхоф Гроссашпаху (1:2) и одолел латвийскую Ригу (2:1).

