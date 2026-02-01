Защитник Шахтера заинтересовал представителя Серии А
Ефим Конопля может продолжить карьеру в Италии.
Правый защитник Шахтера и сборной Украины Ефим Конопля попал в сферу интересов итальянского клуба.
Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, на 26-летнего футболиста претендует представитель Серии А Сассуоло.
Читай также: Защитник Шахтера попал в скандал из-за лайков в социальных сетях
Отметим, что контракт Конопли с "горняками" рассчитан до 30 сентября 2026 года, а игрок принял окончательное решение покинуть украинский клуб.
В нынешнем сезоне защитник провел за Шахтер 19 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Конопля также заинтересовал клубы из Германии, Англии и Нидерландов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!