Заря подписала хорватского вингера

Состав луганской команды пополнил Домагой Елавич.
Сегодня, 22:59       Автор: Игорь Мищук
Домагой Елавич / ФК Зоря
Заря объявила о подписании хорватского левого вингера Домагоя Елавича из боснийского клуба Широки Бриег.

О переходе 24-летнего футболиста луганский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Детали сделки не разглашаются, однако, по информации Transfermarkt, хорват пополнил состав украинской команды в статусе свободного агента, а контракт с игроком подписан до июня 2027 года.

Елавич выступал за Широки Бриег с июля 2024 года. Всего в составе боснийской команды он провел 46 матчей, отличившись девятью голами и восемью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Заря продлила контракт с одним из лидеров гонки бомбардиров УПЛ.

