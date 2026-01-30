Заря подписала хорватского вингера

Заря объявила о подписании хорватского левого вингера Домагоя Елавича из боснийского клуба Широки Бриег.

О переходе 24-летнего футболиста луганский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Читай также: Заря подписала первого зимнего новичка

Детали сделки не разглашаются, однако, по информации Transfermarkt, хорват пополнил состав украинской команды в статусе свободного агента, а контракт с игроком подписан до июня 2027 года.

Елавич выступал за Широки Бриег с июля 2024 года. Всего в составе боснийской команды он провел 46 матчей, отличившись девятью голами и восемью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Заря продлила контракт с одним из лидеров гонки бомбардиров УПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!