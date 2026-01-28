Защитник Динамо сменит клуб в Турции

Александр Сирота опустится на дивизион ниже, но в состав лидера.

Защитник Динамо Александр Сирота, который ныне выступает в аренде в Коджаэлиспоре, в ближайшее время присоединится к новому клубу.

Как сообщает местное издание Kocaeli Gazetesi, 25-летний украинский центрбек сменит представителя турецкой Суперлиги на лидера второго дивизиона Амедспор.

По информации источника, стороны уже полностью согласовали трансфер игрока и вскоре о его переходе объявят официально.

В нынешнем сезоне Сирота провел в составе Коджаэлиспора во всех турнирах только восемь матчей, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что французский клуб заинтересован в услугах игрока сборной Украины.

