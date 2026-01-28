iSport.ua
"Активно работаем": Менеджер Дюбуа назвал его следующего соперника и сроки проведения боя

Британский боксер готовится вернуться в ринг после поражения от Александра Усика.
Сегодня, 20:22       Автор: Игорь Мищук
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Сэм Джонс, менеджер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, рассказал о возвращении своего клиента в ринг после поражения от Александра Усика.

По словам представителя британца, они работают над организацией боя против китайца Чжана Чжилея, а поединок может состояться в апреле в Великобритании.

Читай также: "Бой двух мощных панчеров": Промоутер выбрал соперника для Дюбуа

"Были переговоры об организации боя между Чжаном Чжилеем и Даниэлем Дюбуа, о чем говорил Фрэнк Уоррен, поэтому мы активно работаем над тем, чтобы это состоялось.

Сейчас мы вместе с Фрэнком активно работаем над тем, чтобы Даниэль как можно скорее вернулся. Он готов, он вернулся в зал и очень хочет выйти в ринг. Он готов драться уже сейчас.

В апреле в Лондоне? Возможно, да. На этой неделе мы должны снова поговорить с Фрэнком Уорреном, но именно это мы и планируем", - приводит слова Джонса BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Дюбуа возобновил сотрудничество с бывшим тренером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Дюбуа Чжан Чжилей

