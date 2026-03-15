iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Финалиссима официально отменена

Стороны так и не нашли компромисс.
Сегодня, 16:22       Автор: Андрей Безуглый
УЕФА официально отменил проведение Финалиссимы.

Напомним, что матч между сборными Испании и Аргентины должен был пройти в Катаре 27 марта.

Однако из-за боевых действий в регионе было принято решение оменить матч. Хотя были разные варианты проведения.

УЕФА рассматривал ряд опций, например, проведение на Бернабеу, проведение двух матчей на Бернабеу и в Аргентине или вовсе матч на другом нейтральном поле. Все эти варианты отклонили обе или одна из сторон.

Аргентина настаивала на проведение матча после ЧМ-2026, однако у Испании просто не нашлось места в расписании. В итоге, Финалиссиму попросту отменили.

Ранее также были отменены Гран-при Формулы-1 в том регионе.

Статьи по теме

"Борьба была довольно экстремальной": Вильнев прокомментировал гонку Феррари "Борьба была довольно экстремальной": Вильнев прокомментировал гонку Феррари
Манчестер Юнайтед разбил Астон Виллу в битве за топ-3 Манчестер Юнайтед разбил Астон Виллу в битве за топ-3
Колос упустил победу над Зарей Колос упустил победу над Зарей
Биатлон-2025/2026: Норвегия и Швеция победами в смешанных эстафетах закрыли восьмой этап Кубка мира Биатлон-2025/2026: Норвегия и Швеция победами в смешанных эстафетах закрыли восьмой этап Кубка мира

Видео

НХЛ: Лос-Анджелес обыграл Айлендерс, Эдмонтон проиграл Сент-Луису
НХЛ: Лос-Анджелес обыграл Айлендерс, Эдмонтон проиграл Сент-Луису

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия и Швеция победами в смешанных эстафетах закрыли восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, поединки Манчестер Юнайтед, Ливерпуля, Барселоны, Милана
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Формула 118:40
"Борьба была довольно экстремальной": Вильнев прокомментировал гонку Феррари
Европа17:58
Манчестер Юнайтед разбил Астон Виллу в битве за топ-3
Украина17:25
Колос упустил победу над Зарей
Биатлон17:20
Биатлон-2025/2026: Норвегия и Швеция победами в смешанных эстафетах закрыли восьмой этап Кубка мира
Биатлон17:08
Украина замкнула первую десятку в смешанной эстафете в Отепяя
Украина16:35
УХЛ: Кременчуг одержал третью победу над Одесчиной в полуфинальной серии
Футбол16:22
Финалиссима официально отменена
Европа16:15
Малиновский получил повреждение в матче Дженоа
Биатлон15:30
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Отепяя
Украина15:20
УПЛ: Эпицентр победил Рух, Колос встретится с Зарей, а Шахтер - с Металлистом 1925
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK