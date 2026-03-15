Финалиссима официально отменена

Стороны так и не нашли компромисс.

УЕФА официально отменил проведение Финалиссимы.

Напомним, что матч между сборными Испании и Аргентины должен был пройти в Катаре 27 марта.

Однако из-за боевых действий в регионе было принято решение оменить матч. Хотя были разные варианты проведения.

УЕФА рассматривал ряд опций, например, проведение на Бернабеу, проведение двух матчей на Бернабеу и в Аргентине или вовсе матч на другом нейтральном поле. Все эти варианты отклонили обе или одна из сторон.

Аргентина настаивала на проведение матча после ЧМ-2026, однако у Испании просто не нашлось места в расписании. В итоге, Финалиссиму попросту отменили.

Ранее также были отменены Гран-при Формулы-1 в том регионе.

