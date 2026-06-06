Ямаль прервал гегемонию Месси и Роналду

Выиграл приз лучшему игроку Ла Лиги, ранее его получали только иностранцы.

Ламин Ямаль стал первым испанцем, получившим награду лучшему игроку сезона Ла Лиги с момента её учреждения в 2009 году.

Напомним, что вингер завершил сезон-2025/26 с 16 голами и 11 результативными передачами.

Добавим, что 18-летний испанец по итогам этого сезона стал лучшим ассистентом чемпионата Испании.

Ранее награда чаще всего доставалась легионерам, включая Лионеля Месси (9 раз) и Карима Бензема (2 раза), также один раз её выигрывал Криштиану Роналду.

Ранее капитан Ливерпуля намекнул на уход из национальной команды.

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