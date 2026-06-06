iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ямаль прервал гегемонию Месси и Роналду

Выиграл приз лучшему игроку Ла Лиги, ранее его получали только иностранцы.
Сегодня, 08:16       Автор: Валентина Чорноштан
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Ламин Ямаль стал первым испанцем, получившим награду лучшему игроку сезона Ла Лиги с момента её учреждения в 2009 году.

Напомним, что вингер завершил сезон-2025/26 с 16 голами и 11 результативными передачами.

Добавим, что 18-летний испанец по итогам этого сезона стал лучшим ассистентом чемпионата Испании.

Ранее награда чаще всего доставалась легионерам, включая Лионеля Месси (9 раз) и Карима Бензема (2 раза), также один раз её выигрывал Криштиану Роналду.

Ранее капитан Ливерпуля намекнул на уход из национальной команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига Ламин Ямаль

Статьи по теме

Известно, выйдет ли Ямаль на первый матч Испании на ЧМ-2026 Известно, выйдет ли Ямаль на первый матч Испании на ЧМ-2026
4 билета на Bad Bunny, годовая подписка на ABC. Атлетико иронично ответил на слухи об трансфере Альвареса 4 билета на Bad Bunny, годовая подписка на ABC. Атлетико иронично ответил на слухи об трансфере Альвареса
Жирона вылетела из Ла Лиги Жирона вылетела из Ла Лиги
Звезда сборной Испании пропустит старт ЧМ-2026 Звезда сборной Испании пропустит старт ЧМ-2026

Видео

Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой
Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" одержали победу в спарринге с Польшей
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи сборных
просмотров
Свитолина вылетела с Ролан Гарроса в украинском дерби
просмотров
Плей-офф НБА: Нью-Йорк повел в серии 2-0
просмотров

Последние новости

Бокс11:12
Итаума получит титульный бой после встречи с Хрговичем
Европа10:43
Топ-защитник Кальяри выбрал команду в которую перейдет
Формула 110:17
Макларен оштрафован на 30 тысяч евро из-за остановку болида
НБА09:40
Спёрс повторяют путь двух команд, которые не выигрывали титул
Европа09:13
Атлетико готовит грандиозную трансферную кампанию
НБА08:35
Плей-офф НБА: Нью-Йорк повел в серии 2-0
НБА08:33
Плей-офф НБА: Сан-Антонио уступил Нью-Йорку
Европа08:16
Ямаль прервал гегемонию Месси и Роналду
НХЛ07:58
Каролина повторила свершение Лос-Анджелеса 2014 года
Европа07:28
Ван Дейк - о том когда завершит карьеру: "С кубком под мышкой"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK