Формула 1 отменила Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии

Замены не будет, а чемпионат будет сокращен на два этапа.
Сегодня, 12:59       Автор: Игорь Мищук
Формула 1 / Getty Images
Формула 1 / Getty Images

Формула 1 объявила об отмене Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии из-за нынешней ситуации на Ближнем Востоке.

При этом отмечается, что замены этим этапам в календаре чемпионата не будет.

"Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии не состоятся в апреле. Хотя альтернативные варианты и рассматривались, замены этим этапам в апреле не будет. Решение было принято после тщательной консультации с FIA и соответствующими организаторами", - говорится в заявлении на официальном сайте Формулы 1.

Также в запланированные сроки не состоятся заезды Формулы 2, Формулы 3 и F1 Academy.

Гран-при Бахрейна должен был состояться с 10 по 12 апреля, а Саудовской Аравии - с 17 по 19.

Таким образом, чемпионат Формулы 1 будет сокращен с 24 до 22 этапов.

