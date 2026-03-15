Формула 1 отменила Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии

Замены не будет, а чемпионат будет сокращен на два этапа.

Формула 1 объявила об отмене Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии из-за нынешней ситуации на Ближнем Востоке.

При этом отмечается, что замены этим этапам в календаре чемпионата не будет.

"Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии не состоятся в апреле. Хотя альтернативные варианты и рассматривались, замены этим этапам в апреле не будет. Решение было принято после тщательной консультации с FIA и соответствующими организаторами", - говорится в заявлении на официальном сайте Формулы 1.

Также в запланированные сроки не состоятся заезды Формулы 2, Формулы 3 и F1 Academy.

The Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in April



Due to the ongoing situation in the Middle East the Grands Prix, alongside F2, F3, and F1 Academy rounds, will not take place as scheduled



While alternatives were considered, no substitutions will be made in… pic.twitter.com/wsgXUR2FKn — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Гран-при Бахрейна должен был состояться с 10 по 12 апреля, а Саудовской Аравии - с 17 по 19.

Таким образом, чемпионат Формулы 1 будет сокращен с 24 до 22 этапов.

