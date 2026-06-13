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Экс-звезда Манчестер Сити и Барселоны возглавил команду с двумя украинцами в составе

Яя Туре начнет самостоятельную тренерскую карьеру во главе чемпионов Словакии.
Сегодня, 20:58       Автор: Игорь Мищук
Яя Туре возглавил Слован / ŠK Slovan Bratislava
Яя Туре возглавил Слован / ŠK Slovan Bratislava

Бывшая звезда Манчестер Сити и Барселоны Яя Туре был назначен на пост главного тренера братиславского Слована.

Об этом сообщает официальный сайт словацкого клуба.

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43-летний ивуарийский специалист подписал контракт до лета 2029 года, и это будет для него первый опыт работы на должности главного тренера.

Напомним, что во время карьеры игрока Туре в 2003-2005 годах выступал в Украине за донецкий Металург, а в 2021 году работал помощником тренера в другом украинском клубе - донецком Олимпике.

Также ивуариец работал в академии Тоттенхэма, был помощником тренера в бельгийском Стандарде и ассистентом главного тренера Роберто Манчини в сборной Саудовской Аравии.

Отметим, что в прошлом сезоне Слован стал чемпионом Словакии. В составе братиславской команды выступают два украинца: полузащитник Даниил Игнатенко и нападающий Николай Кухаревич.

Ранее сообщалось, что бывший игрок Милана возглавил середняка Серии А.

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