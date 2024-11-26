Слован Братислава - Милан 2:3: обзор матча и результат игры 26.11.2024

Во вторник, 26 ноября, братиславский Слован принимал на своем поле Милан в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов.

Команда Паулу Фонсеки благодаря двум подряд голам во втором тайме противостояния сумела одолеть словацкого соперника, выиграв со счетом 3:2.

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Слован неплохо действовал на контратаках в первом тайме и в одном из эпизодов Страхине Павловичу пришлось спасать Милан, вынося в подкате мяч из пустых ворот. Тем не менее первыми забили "россонери". На 21-й минуте Кристиан Пулишич вбежал справа в штрафную и отправил мяч точно под дальнюю стойку.

Источник: Getty Images

Впрочем, уже через три минуты хозяева поля сумели отыграться. Тигран Барсегян убежал от защитника и переиграл вышедшего из ворот Майка Меньяна.

Милану удалось снова выйти вперед на 68-й минуте благодаря Рафаэлю Леау, который появился на поле после перерыва. Португалец получил отличную разрезную передачу из глубины и перебросил вратаря. А через три минуты гости удвоили свое преимущество. Защитник Слована совершил ужасную ошибку, отпасовав назад, как на своего, на Тэмми Абрахама, который находился в штрафной и воспользовался своим шансом сполна.

Источник: Getty Images

Братиславская команда под конец встречи смогла ответить только результативным ударом в девятку от Нино Марчелли на 89-й минуте, а вскоре еще и осталась в меньшинстве, после того как две подряд желтые заработал Марко Толич за споры с арбитром.

Источник: Getty Images

Украинский полузащитник Слована Даниил Игнатенко в этом матче вышел на замену на 66-й минуте.

Милан набрал девять очков и пока поднялся на десятое место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов. Слован проиграл свои пять матчей и находится на последней строчке.

Статистика матча Слован - Милан пятого тура Лиги чемпионов

Слован - Милан 2:3

Голы: Барсегян, 24, Марчелли, 89 - Пулишич, 21, Леау, 68, Абрахам, 71

Ожидаемые голы (xG): 0.97 - 1.60

Владение мячом: 34% - 66%

Удары: 6 - 15

Удары в створ: 3 - 5

Угловые: 4 - 8

Фолы: 15 - 12

Слован Братислава: Такач - Байрич, Кашия, Вут (Толич, 76) - Блэкмен, Куцка (Марчелли, 76), Саввидис (Мак, 90), Медведев - Барсегян, Стрелец, Мецоко (Игнатенко, 66).

Милан: Меньян - Калабрия (Роял, 74), Павлович, Томори, Эрнандес - Фофана (Муса, 75), Рейндерс (Лофтус-Чик, 74) - Чуквуэзе, Пулишич, Окафор (Леау, 46) - Абрагам (Камарда, 84).

Предупреждения: Толич - Чуквуэзе, Калабрия, Томори.

Удаление: Толич, 90+1.

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