Атлетико - Слован 3:1: обзор матча и результат игры 11.12.2024
В среду, 11 декабря, мадридский Атлетико принимал на своем поле братиславский Слован в рамках шестого тура основной стадии Лиги чемпионов.
Подопечные Диего Симеоне справились со словацким соперником, одержав победу со счетом 3:1.
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На 16-й минуте поединка Атлетико повел в матче благодаря результативному удару Хулиана Альвареса, а перед перерывом второй гол "матрасников" себе в актив записал Антуан Гризманн.
В начел второй половины встречи Слован сократил отставание благодаря пенальти, который реализовал Давид Стрелец, но уже вскоре Гризманн оформил дубль и восстановил преимущество мадридцев в два мяча, которое сохранилось до конца матча.
Украинский полузащитник Слована Даниил Игнатенко должен был выйти на этот поединок в стартовом составе, но на предматчевой разминке получил травму.
Атлетико набрал 12 очков и на данный момент занимает десятое место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов. Слован проиграл все свои шесть матчей и расположился на последней 36-й строчке.
Статистика матча Атлетико - Слован шестого тура Лиги чемпионов
Атлетико - Слован 3:1
Голы: Альварес, 16, Гризманн, 42, 57 - Стрелец, 51 (пен.)
Ожидаемые голы (xG): 1.95 - 0.21
Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 19 - 5
Удары в створ: 6 - 2
Угловые: 9 - 1
Фолы: 11 - 4
Атлетико: Облак - Галан, Лангле, Хименес, Льоренте - Лино (Рикельме, 73), Де Пауль, Барриос (Коке, 46), Симеоне - Альварес (Серлот, 73), Гризманн (Галлагер, 73).
Слован: Такач - Байрич (Вайсс, 84), Кашия, Воэт - Медведев (Зуберу, 72), Саввидис (Мустафич, 84), Куцка, Блэкман - Мак (Мецоко, 72), Барсегян (Марчелли, 35), Стрелец.
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