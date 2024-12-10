Шахтер - Бавария 1:5: обзор матча и результат игры 10.12.2024

Во вторник, 10 декабря, Шахтер в номинально домашнем матче встречался с Баварией в рамках шестого тура основной стадии Лиги чемпионов.

Шахтеру удалось ошеломить соперника в дебюте встречи. Уже по истечении пяти минут игрового времени Зубков выборол мяч на правом фланге и отдал разрезающую передачу налево на Кевина, который вбежал в штрафную, разобрался с Ким Мин Чже и точно положил в дальний нижний угол.

Источник: Getty Images

Впрочем, Баварии потребовалось практически столько же времени, чтобы ситуацию исправить. На 11-й минуте Лаймер подобрал мяч справа в штрафной и мощно пробил в ближнюю девятку.

Источник: Getty Images

"Горняки" попытались сразу ответить, однако удар низом от Судакова пришелся рядом с левой стойкой. Мюнхенцы же продолжали оказывать давление на оппонента, прижимая его к штрафной, но все попытки немецкой команды и дальние удары Сане, Мусиалы и Олисе успехом не увенчались.

Шахтер под занавес тайма имел отличную возможность снова выйти вперед. Кевин убежал в контратаку по левому флангу и отдал в район одиннадцатиметровой отметки на Судакова, который в касание пробил мимо ворот.

Источник: Getty Images

Бавария на этот момент ответила сразу, все же пройдя оборону соперника, а помогла ей в этом обрезка Марлона. Сане перехватил - мяч оказался у Мусиалы, который в штрафной покатил на Мюллера, а тот переиграл Ризныка и увел свою команду на перерыв с минимальным преимуществом.

Источник: Getty Images

Второй тайм начался с острых моментов Шахтера. Траоре опасно пробивал из пределов штрафной, но его удар блокировал защитник, отправив мяч на угловой, после подачи которого Мюллер помешал Бондарю на дальней стойке переправить мяч в ворота.

Источник: Getty Images

На 66-й минуте Баварии удалось снова поразить ворота оппонента - Мусиала успешно сыграл на дальней после подачи углового, однако гол был отменен, из-за того что Тель блокировал Ризныка. Тем не менее уже через несколько минут "ротен" заработали право на пенальти, который был назначен за фол Грама на Бойи на линии штрафной. Голкипер "горняков" хоть и угадал направление удара, но Олисе пробил точно в левую девятку.

Источник: Getty Images

Шахтер пытался сократить отставание, но удары Педриньо и Бондаря цели не достигли. Бавария же под конец встречи довела результат до разгромного. Мусиала получил мяч в центре штрафной, на паузе положил защитника и голкипера и расстрелял ворота.

Источник: Getty Images

Добил Шахтер в компенсированное время Олисе, который без особого сопротивления ворвался в штрафную и оформил дубль.

Источник: Getty Images

Шахтер после этого поражения остался с четырьмя очками и занимает 27-е место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов. "Горняки" потеряли шансы финишировать в первой восьмерке, но еще могут побороться за попадание в 1/16 финала турнира.

Бавария набрала 12 баллов и на данный момент расположилась на восьмой строчке.

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Статистика матча Шахтер - Бавария шестого тура Лиги чемпионов

Шахтер - Бавария 1:5

Голы: Кевин, 5 - Лаймер, 11, Мюллер, 45, Олисе, 70 (пен.), 90+3, Мусиала, 87

Ожидаемые голы (xG): 1.34 - 3.18

Владение мячом: 34% - 66%

Удары: 12 - 21

Удары в створ: 4 - 8

Угловые: 4 - 5

Фолы: 16 - 10

Шахтер: Ризнык - Конопля, Бондар, Грамм, Матвиенко - Бондаренко (Педриньо, 77), Марлон (Крыськив, 46), Судаков - Зубков (Невертон, 83), Сикан (Траоре, 46), Кевин (Эгиналду, 76).

Бавария: Перец - Лаймер (Азну, 88), Упамекано, Ким Мин Чже (Дайер, 88), Геррейру (Бойи, 65) - Киммих, Горецка - Олисе, Мусиала, Сане (Тель, 65) - Мюллер (Ибрагимович, 88).

Предупреждения: Крыськив - Сане, Горецка.

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