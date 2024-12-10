Шахтер - Бавария: Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 10.12.2024

В рамках 6-го тура Лиги чемпионов Шахтер встречается с Баварией.

На 5-ой минуте матча «горняки» выбежали в быструю стремительную контратаку, легко избавившись от прессинга. Александр Зубков отдал передачу на Кевина, у которого было много свободного пространства, бразилец обыграл Ким мин Дже и отправил мяч в дальний угол ворот Даниэля Переца.

Видео гола Кевина

Однако, уже на 11-ой минуте Бавария сравняла счет. На этот раз прессинг у ворот донецкого клуба вызвал «пожар» в обороне, которым воспользовался Конрад Лаймер.

Видео гола Лаймера

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