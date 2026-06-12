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Футбол

Бывший игрок Милана возглавил середняка Серии А

39-летний Иньяцио Абате получит первый опыт работы в высшем дивизионе.
Вчера, 22:59       Автор: Игорь Мищук
Иньяцио Абате / Getty Images
Иньяцио Абате / Getty Images

Известный экс-игрок Милана Иньяцио Абате был назначен главным тренером Торино.

Об этом сообщает официальный сайт "быков".

39-летний итальянский специалист подписал с клубом контракт, который вступит в силу 1 июля и будет рассчитан до 30 июня 2028 года.

Во главе туринской команды Абате сменил Роберто Д'Аверсу.

Торино минувший сезон завершил на 12-м месте в турнирной таблице Серии А.

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Напомним, что Абате большую часть своей карьеры игрока провел в Милане. За Торино защитник также выступал в сезоне-2008/09. После он работал в структуре "россонери" тренером на юношеском уровне, а также возглавлял Тернану.

Предыдущим клубом Абате был Юве Стабия. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла седьмое место в Серии В и играла в плей-офф за выход в Серию А, однако уступила Монце.

Ранее сообщалось, что Венеция вернулась в Серию А спустя сезон после вылета.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: торино чемпионат Италии Серия А Иньяцио Абате

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