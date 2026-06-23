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Экс-тренер сборной Италии возглавил Лацио

Дженнаро Гаттузо вернулся к клубной работе.
Сегодня, 18:25       Автор: Игорь Мищук
Дженнаро Гаттузо / Getty Images
Дженнаро Гаттузо / Getty Images

Бывший наставник сборной Италии Дженнаро Гаттузо стал новым главным тренером Лацио.

Об этом сообщает официальный сайт римского клуба.

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48-летний итальянский специалист подписал с "бьянкочелести" контракт до июня 2028 года с возможностью продления еще на один сезон.

Лацио прошлый сезон завершил на девятом месте в турнирной таблице Серии А.

Последним местом работы Гаттузо была сборная Италии, с поста главного тренера которой он был уволен в апреле этого года после того, как не сумел вывести команду на чемпионат мира-2026, уступив в финале плей-офф квалификации Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4).

Ранее итальянский тренер также возглавлял Сьон, Палермо, ОФИ, Пизу, Милан, Наполи, Валенсию, Марсель и Хайдук и с неаполитанским клубом выиграл Кубок Италии в сезоне-2019/20.

Отметим, что во главе Лацио Гаттузо сменил Маурицио Сарри, который стал тренером Аталанты.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио чемпионат Италии Серия А Дженнаро Гаттузо

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